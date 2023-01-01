Душа и Космос. Орис Орис (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Данная книга является второй из общего цикла «Жизнь между Жизнями» написанного Орисом Орис. Поставленный лицом к лицу перед постоянным выбором между Добром и Злом, человек теряется и не всегда задумывается над тем, кому же своим выбором он служит: Богу или Сатане? Чтобы помочь читателю определиться в своём выборе, автор очень подробно рассказывает об Эгрегорах – астральных сущностях, приспособленных к существованию как в положительном, так и в отрицательном полюсах Бытия, что, главным образом, определяется характером самого Эгрегора. Автор помогает разобраться во всех тонкостях данной темы, показывая на примерах деятельности «дьявольских Эгрегоров», к чему может привести духовное невежество и бездумное поклонение материальным символам, опускающее Сознание человека до уровня колдунов, магов и т. н. НЕЛЮДЕЙ. Как очиститься от астральной грязи собственного невежества, разлагающей нашу духовную Сущность и ставящей нас на одну планку с диким животным?



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