Душа бизнесмена. Лара Фортуна (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

"Душа бизнесмена" – трансформационный бизнес-роман для тех, кто хочет достичь синергии успешного бизнеса и духовного развития и понять, насколько они на самом деле взаимосвязаны.В уникальную историю трансформации успешного бизнесмена Макса, прошедшего путь от предательства делового партнера и развода с женой до обретения настоящей любви и новых ориентиров в жизни, умело вплетены философия автора, история ее пути и подсказки-инсайты.Когда человек нашел дело своей жизни, по-настоящему чисто и честно управляет им, вкладывая в него силы, энергию и творчество, это неизбежно приводит к духовному росту.Эта книга-вдохновение сможет изменить ваше мироощущение, а следовательно, и всю вашу жизнь. «Человек есть душа, а аватары, которые мы носим в материальном мире, всего лишь временная история». Л. Фортуна



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