Дурочка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Каждый день секретарь Светлана Колосова была вынуждена задерживаться на работе допоздна, выполняя бесконечные поручения своего начальника Петра. Светлана не могла отказать начальнику – она очень благодарна ему за то, что он устроил ее на фирму, когда она приехала из своего маленького городка без образования и опыта работы, и даже помог снять квартиру. На работу к Петру приходит его жена Ирина – истеричная и скандальная – и требует денег, унижает и мужа, и его секретаршу. Вечером Петр приезжает к Светлане домой и рассказывает, как устал от нелюбимой жены. Петр признается, что любит Свету, но не может уйти из семьи – все имущество записано на Ирину. Светлане тоже очень нужны деньги – она хочет учиться в институте. Тогда Петр предлагает Светлане выход – она должна встретиться с владельцами конкурирующей фирмы и передать им компромат на их хозяина Игоря. Деньги за эту махинацию они поделят пополам, а главное – смогут больше никогда не расставаться. Светлана отказывается, но, попав в офисе «под горячую руку» владельца фирмы, видит его «истинное лицо» и… соглашается. Но вскоре слышит разговор Петра с женой и понимает, что он обманул ее, и разводиться не собирается. Светлана требует объяснений. Но на следующий день из сейфа пропадает крупная сумма денег, и Петр обвиняет в краже секретаршу. Светлана понимает, что теперь ей не оправдаться. Однако Игорь говорит Светлане, что он прекрасно знает, что деньги взял Петр, и собирается написать заявление в милицию. Петр приходит к Светлане, клянется ей в любви, обещает жениться на ней и просит взять вину на себя, потому что ее Игорь пожалеет. Но Светлана понимает, что Петр опять врет ей. Светлана приходит в офис, обещает, что Петр вернет деньги, и пишет заявление об уходе. Но Игорь прощает Светлану, понимая, что это Петр обманом заставил ее совершить подлог.



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