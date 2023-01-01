Дурочка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Дурочка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Дурочка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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О книге

Каждый день секретарь Светлана Колосова была вынуждена задерживаться на работе допоздна, выполняя бесконечные поручения своего начальника Петра. Светлана не могла отказать начальнику – она очень благодарна ему за то, что он устроил ее на фирму, когда она приехала из своего маленького городка без образования и опыта работы, и даже помог снять квартиру. На работу к Петру приходит его жена Ирина – истеричная и скандальная – и требует денег, унижает и мужа, и его секретаршу. Вечером Петр приезжает к Светлане домой и рассказывает, как устал от нелюбимой жены. Петр признается, что любит Свету, но не может уйти из семьи – все имущество записано на Ирину. Светлане тоже очень нужны деньги – она хочет учиться в институте. Тогда Петр предлагает Светлане выход – она должна встретиться с владельцами конкурирующей фирмы и передать им компромат на их хозяина Игоря. Деньги за эту махинацию они поделят пополам, а главное – смогут больше никогда не расставаться. Светлана отказывается, но, попав в офисе «под горячую руку» владельца фирмы, видит его «истинное лицо» и… соглашается. Но вскоре слышит разговор Петра с женой и понимает, что он обманул ее, и разводиться не собирается. Светлана требует объяснений. Но на следующий день из сейфа пропадает крупная сумма денег, и Петр обвиняет в краже секретаршу. Светлана понимает, что теперь ей не оправдаться. Однако Игорь говорит Светлане, что он прекрасно знает, что деньги взял Петр, и собирается написать заявление в милицию. Петр приходит к Светлане, клянется ей в любви, обещает жениться на ней и просит взять вину на себя, потому что ее Игорь пожалеет. Но Светлана понимает, что Петр опять врет ей. Светлана приходит в офис, обещает, что Петр вернет деньги, и пишет заявление об уходе. Но Игорь прощает Светлану, понимая, что это Петр обманом заставил ее совершить подлог.

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Жанр
Культура и искусство, Психология

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