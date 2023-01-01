Дурнушка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Дурнушка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Дурнушка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

19-летняя Света Кочетова работала курьером в турфирме, чтобы быть поближе к своему любимому –Егору, который был менеджером в той же компании. Вия, что Егор ее не замечает, Света решилась признаться ему в любви, но Егор ее только высмеял. Психолог предложил не переживать из-за безответного чувства, а наслаждаться первой любовью. Неожиданно Свете предлагает свою помощь старший брат Егора – Николай – директор турфирмы. Он отводит ее в парикмахерскую и покупает новый наряд, Света преображается, Егор ее замечает, они даже целуются, но на утро Света видит, как Егор флиртует с другой. Света собирается уволиться, но Николай просит ее остаться. Проходит некоторое время, Света ловит себя на том, что она все больше увлекается Николаем, и когда Егор произносит долгожданное признание, на Свету его слова не оказывают никакого действия. Утром Света приходит в кабинет к Николаю и случайно подслушивает скандал двух братьев. Егор обвиняет Николая в том, что он мстит за жену, которую когда-то Егор увел у Николая. Света понимает, что оба брата ее использовали. Но вскоре Егор, а потом Николай приносят ей обручальные кольца, каждый предлагает выйти за него замуж. Света решает отомстить, приглашает обоих на свидание и вручает им кольца. Николай объясняет, что не мстил, а наоборот полюбит Свету и просил Егора оставить девушку в покое. Света понимает, что ошиблась, но Николай обижается. Света понимает, что потеряла обоих, решает уехать, но Николай успевает перехватить ее и объясниться в любви.

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