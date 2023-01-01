Дурной сон. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Дурной сон. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Дурной сон. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

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О книге

Несколько лет назад Виталий Николаев был страстно влюблен в свою коллегу Оксану. Он безуспешно ее добивался. Оксана уехала в другой город, а Виталий женился на Ирине, у них родился сын. Оксана вернулась и вновь устроилась работать в ту же фирму, в которой работает Виталий. Виталий решает, что это не случайно. Ему кажется, что Оксана тоже любит его, но, в силу своего характера, держит его на коротком поводке, не соглашаясь на близость. Ирина узнает о возвращении Оксаны, она ревнует к ней мужа и обвиняет Виталия в том, что ему не нужен даже маленький сын. Виталий же продолжает принимать дружеское панибратство Оксаны за особые любовные знаки. Он обманывается сам и обманывает свою жену, стараясь улизнуть от нее к Оксане. В конце концов, он решает, что Оксана ждет, когда он бросит Ирину. Жена устраивает ему очередную сцену ревности, и Виталий предлагает ей развестись. Ирина уходит с сыном к матери. Виталий говорит Оксане, что расстался с женой ради нее. Оксана недоумевает: она любит другого мужчину и собирается выйти за него замуж. Виталий не может до конца поверить в это, он устраивает Оксане в присутствии ее жениха сцену ревности. Оксана увольняется. Виталий впадает в депрессию, теряет работу. Он не может забыть Оксану, но в то же время понимает, что очень скучает по сыну и жене. Он встречается с Ириной и искренне рассказывает обо всем. Виталий просит прощения и предлагает жене вернуться, но Ирина говорит, что для этого нужно время.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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