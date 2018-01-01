Дурашка в столичной академии. Виктория Свободина (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Виктории Свободиной – «Дурашка в столичной академии». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Родиться в хорошей состоятельной семье – значит быть скованной условностями и правилами. А если ты еще к тому же очаровательная блондинка с большими наивными голубыми глазами – окружающие будут опекать тебя, холить, лелеять словно куколку и нежный оранжерейный цветок, тебя не подготовят к реальной жизни, потому что тебе это просто не понадобится – все могут сделать слуги, а об остальных мелочах позаботится жених, которому ты уже давно отдана. Но что если ты далеко не самый сильный, но все-таки очень талантливый маг и тебя уже очень ждут в столичной академии магии?. ©



Дурашка в столичной академии слушать на видеосервисе Wink.