Дура LEX. Часть 2. Борис Палант (книга, 2020) слушать онлайн

Dura lex sed lex. (Суров закон, но закон) Борис Палант – человек-легенда, талантливый адвокат и писатель, многолетний ведущий радио и телепередач, продолжает делиться с нами самыми запутанными, веселыми и грустными историями, которые если и нельзя назвать стопроцентно документальными, но уж абсолютно т�очно очень похожими на реальные. И так, в продолжении увлекательных адвокатских историй вам предстоит окунуться в мир судебных заседаний, криминальных разборок и бесконечных попыток всеми правдами и неправдами зацепиться в Америке, в надежде изменить свою жизнь к лучшему.



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