Думай как воин. Пять внутренних убеждений, которые делают вас неудержимыми. Дэррин Доннелли. Ключевые идеи книги
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Аудиокниги
Думай как воин. Пять внутренних убеждений, которые делают вас неудержимыми. Дэррин Доннелли. Ключевые идеи книги

Думай как воин. Пять внутренних убеждений, которые делают вас неудержимыми. Дэррин Доннелли. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие25 мин16+

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Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.

Наше мышление определяет наше будущее. От образа мышления зависит, как мы отвечаем на вызовы и неудачи, относимся к риску и справляемся с ним, реагируем на страх: поддаемся или прикладываем усилия, чтобы его побороть. Наше мышление влияет на уровень мотивации и возможности, которые мы способны или неспособны увидеть за обыденностью и рутиной.
Дэррин Доннелли раскрывает пять внутренних убеждений, формирующих мышление воина. За основу он взял вдохновляющие истории побед под руководством величайших тренеров и провел параллель между борьбой в мире спорта и нашей повседневной жизнью. Воспользовавшись его практическими советами, вы сможете изменить свой образ мышления, избавиться от страха провала, повысить работоспособность, выносливость и общее благополучие независимо от сферы деятельности.

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