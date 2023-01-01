Думай как воин. Пять внутренних убеждений, которые делают вас неудержимыми. Дэррин Доннелли. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Наше мышление определяет наше будущее. От образа мышления зависит, как мы отвечаем на вызовы и неудачи, относимся к риску и справляемся с ним, реагируем на страх: поддаемся или прикладываем усилия, чтобы его побороть. Наше мышление влияет на уровень мотивации и возможности, которые мы способны или неспособны увидеть за обыденностью и рутиной.

Дэррин Доннелли раскрывает пять внутренних убеждений, формирующих мышление воина. За основу он взял вдохновляющие истории побед под руководством величайших тренеров и провел параллель между борьбой в мире спорта и нашей повседневной жизнью. Воспользовавшись его практическими советами, вы сможете изменить свой образ мышления, избавиться от страха провала, повысить работоспособность, выносливость и общее благополучие независимо от сферы деятельности.



Думай как воин слушать на видеосервисе Wink.