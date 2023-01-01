Думай как Шерлок Холмс. Адская логика. Владислав Луговский
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Думай как Шерлок Холмс. Адская логика. Владислав Луговский

Думай как Шерлок Холмс. Адская логика. Владислав Луговский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Культура и искусство134 мин12+

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О книге

На примере юного Шерлока Холмса вы погрузитесь в историю его детства. Вместе с ним вы постигните азы логики и логического мышления. Абсолютно всe, чему вы учитесь на примере молодого детектива, применимо на практике, будь то быт или работа. В процессе чтения вы вместе с Холмсом учитесь собирать и анализировать данные, использовать логику и еe инструменты для решения множества задач, выстраивать хитроумные цепочки логических рассуждений и многому другому, чтобы раскрыть своe первое «адское» дело.

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Жанр
Культура и искусство
Время
134 мин / 02:14

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