Думай как монах. Прокачай свою жизнь. Джей Шетти (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Прежде чем опустить руки, послушай эту аудиокнигу! Джей Шетти – теперь уже бывший монах, принявший решение служить людям и пытающийся донести свое отношение к успеху. Жить для пользы и творчества, а не для зарабатывания денег и погони за славой и властью. Как изменить свою жизнь? Джей Шетти бросил все и стал монахом. Но вам не обязательно действовать столь радикально, чтобы извлечь выгоду из древней мудрости: – научиться быть благодарным, а значит укрепить иммунную систему, настроение и качество сна – овладеть разумом, а значит справиться с негативом и преодолеть дурные мысли – с помощью медитации обрести уверенность в себе и сосредоточенность на достижении цели – благодаря навыку сострадания улучшить ваши отношения с людьми. Джей Шетти – бизнесмен, ставший буддийским монахом, а ныне – мотивационный спикер, коуч и популярный блогер, число подписчиков которого превышает 38,5 млн. Ведущий специалист по развитию личности, своe предназначение он видит в том, чтобы мыслить и действовать как монах, живя в миру, – и помогать другим обрести это бесценное умение. Гостями его подкаста On Purpose уже стали Юваль Харари, Хлое Кардашьян, Алиша Киз, Коби Брайант, Мэтью МакКонахи, Гвинет Пелтроу, Рассел Бренд.В 2017 году журнал Forbes включил Джея Шетти в свой ежегодный рейтинг «30 до 30». Эта аудиокнига учит быть архитектором собственной жизни. Дипак Чопра, врач, писатель Сверхспособность Джея Шетти – подавать сложные знания понятно и доступно. Идеи, изложенные в его книге, легко осущ...Слушайте книгу.



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