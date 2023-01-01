Думай как монах. Прокачай свою жизнь. Джей Шетти. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Можно ли мыслить как монах, не будучи при этом постоянным обитателем буддийского монастыря?

Сохранять спокойствие, даже оставаясь в эпицентре житейского хаоса?

Посвящать себя служению, не отказываясь при этом от привычных повседневных дел?

Конечно, можно. Ведь «монах» — это не социальный статус, а состояние души.

И вот как его достичь…



Думай как монах слушать на видеосервисе Wink.