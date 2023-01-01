Думай как монах. Прокачай свою жизнь. Джей Шетти. Ключевые идеи книги
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Думай как монах. Прокачай свою жизнь. Джей Шетти. Ключевые идеи книги

Думай как монах. Прокачай свою жизнь. Джей Шетти. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Психология52 мин16+

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Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.

Можно ли мыслить как монах, не будучи при этом постоянным обитателем буддийского монастыря?
Сохранять спокойствие, даже оставаясь в эпицентре житейского хаоса?
Посвящать себя служению, не отказываясь при этом от привычных повседневных дел?
Конечно, можно. Ведь «монах» — это не социальный статус, а состояние души.
И вот как его достичь…

Думай как монах слушать на видеосервисе Wink.

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