Дух рода. Павел Вяч (книга, 2023) слушать онлайн

Подтвердил своё право на родовой надел? Заложил фундамент величия своего рода? Щедро заплатил за это своей кровью и кровью своих соратников? Что ж, у дворянина много привилегий, но обязанностей ещё больше. Но все это лишь пыль. Без экономически сильного надела, в грядущей войне не выжить. Делов-то �– развить свой манор во времена Смуты и гражданской войны… Дерзай, одаренный!



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