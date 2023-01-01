Дуэль. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Спасение от физического и морального падения нужно искать прежде всего в самом себе", – считает Лаевский – один из главных героев повести «Дуэль». Потрясенный произошедшими событиями, он приходит в этот мир обновленным. Всему нужно учиться заново: и любить, и говорить, и действовать. Раскрывая тайны человеческой души, показывая возможные пути ее спасения, Чехов становится все ближе нашим современникам, пытающимся найти свое "Я", сохранить себя как личность в стремительно разрушающемся мире, противопоставляя ему единение с природой и гармонией мироздания.



Дуэль слушать на видеосервисе Wink.