Дуэль. Антон Чехов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Дуэль – одна из самых объемных повестей А.П. Чехова. Впервые была опубликована в газете «Новое время» в 1891 году. В небольшом городке на берегу Черного моря во время купания встречаются два приятеля: двадцативосьмилетний Иван Лаевский и военный доктор Самойленко. Лаевский делится с другом перипетиями своей личной жизни. Несколько лет назад он познакомился с замужней женщиной, вместе они бежали из Петербурга на Кавказ, решив начать тут новую жизнь. Но с первого дня все пошло не так, как планировалось с самого начала. Городок оказался скучным, люди неинтересными, да и былая страсть угасла. Иван Андреевич мечтает бежать отсюда назад на север, вот только что делать с надоевшей любовницей? Работать она не умеет, родных и близких у нее нет. Случайно о планах Лаевского становится известно зоологу фон Корену, который обвиняет его в безответственности и распущенности. Взбешенный Лаевский оскорбляет молодого человека и тот вызывает его на дуэль.



Дуэль слушать на видеосервисе Wink.