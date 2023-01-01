Дубровский. Капитанская дочка. Повести Белкина. Александр Пушкин
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Дубровский. Капитанская дочка. Повести Белкина. Александр Пушкин

Дубровский. Капитанская дочка. Повести Белкина. Александр Пушкин (книга, 2020) слушать онлайн

7.22020, Аудиокнига
Классика, Русская литература668 мин12+
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Сюжет

Пушкин есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в той же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла". Н.В.Гоголь Дубровский Капитанская дочка Повести покойного Ивана Петровича Белкина: Выстрел Метель Гробовщик Станционный смотритель Барышня-крестьянка"

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