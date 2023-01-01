Дубровский. Капитанская дочка. Повести Белкина. Александр Пушкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Пушкин есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в той же чистоте, в такой очищенной красоте, в ка�кой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла". Н.В.Гоголь Дубровский Капитанская дочка Повести покойного Ивана Петровича Белкина: Выстрел Метель Гробовщик Станционный смотритель Барышня-крестьянка"



Дубровский слушать на видеосервисе Wink.