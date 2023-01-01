Друзья в масках. Викентий Вересаев (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Есть ученые биологи-педанты, типичные гетевские Вагнеры. Они называют себя дарвинистами, но, когда речь заходит о душевной и умственной деятельности животных, строго сдвигают брови и предостерегающе напоминают, что нельзя приписывать животным наших чувств и мыслей, что у них это только инстинкты, условные рефлексы. Вот, например, немецкий биолог А.Беете. Он решительно утверждает, что животные– простые „рефлексные машины“: они ничего не переживают, ничем не огорчаются, ничему не радуются, не способны ни к каким умозаключениям…»



Друзья в масках слушать на видеосервисе Wink.