Друзья на всю жизнь. Маргарита Владимировна Подгородова
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Друзья на всю жизнь. Маргарита Владимировна Подгородова

Друзья на всю жизнь. Маргарита Владимировна Подгородова (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Современная проза6+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Автор книги рассказывает о реальных события своего детства и своей юности, определивших смысл его жизни. Особое место в книге занимают братья наши меньшие – крупная служебная собака и умная кошка, бесконечно преданные своим хозяевам и друг другу.

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