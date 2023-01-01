WinkАудиокнигиДрузья на всю жизнь. Маргарита Владимировна Подгородова
Друзья на всю жизнь. Маргарита Владимировна Подгородова (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Современная проза6+
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Сюжет
Автор книги рассказывает о реальных события своего детства и своей юности, определивших смысл его жизни. Особое место в книге занимают братья наши меньшие – крупная служебная собака и умная кошка, бесконечно преданные своим хозяевам и друг другу.
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