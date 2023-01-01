Другая жизнь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Ксения Чернова застает в своем доме новую знакомую своего сына Павла, которую зовут Мария Королькевич. Девушка рассказывает о своей семье, и Ксения, к своему ужасу, понимает, что Мария – сестра девочки, которую много лет назад сбил насмерть ее покойный муж. Не выдержав мук совести, он тогда покончил с собой. Ксения скрыла от сына правду о той трагедии. Ее сын был уверен, что его отец умер от сердечного приступа. Теперь Ксения боится, что правда раскроется. Она пытается внушить Павлу, что Мария не та девушка, с которой ему стоит встречаться, но тот не желает ее слушать. Тогда Ксения признается сыну, что именно его отец сбил сестру Маши. Павел обвиняет мать в том, что она лгала ему, и уходит из дома. Разыскивая сына, Ксения приходит в квартиру Королькевичей. Ее встречает отец Маши, Сергей. Ксения предлагает ему деньги за то, что тот поможет разлучить сына с невестой. Королькевич рассказывает пришедшей Маше о том, чей сын Павел и о том, что Ксения хотела его купить. Мария прогоняет Ксению. Той удается найти сына, но Павел обвиняет ее в том, что она разрушила его любовь. Он добавляет, что по ее вине отец Маши попал в больницу. Ксения решает уйти из жизни, но в последний момент к ней в видении приходит бывший муж, который убеждает ее жить ради сына. Ксения приходит в себя. Она чувствует себя словно заново рожденной. Ксения переводит деньги на операцию Королькевича, но вскоре Маша приносит их обратно, сообщая, что тот умер. Женщины поминают всех своих родных, ушедших из жизни. В этот момент приходит Павел. Ксения соединяет руки Павла и Марии.



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