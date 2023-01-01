Друг детства. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

В семье Афанасьевых появился «третий лишний» – впавший в депрессию и подверженный алкогольной зависимости друг мужа. Не зная, как убедить мужа переключиться с заботы о друге на семейные проблемы, Катя Афанасьева обратилась за помощью к психоаналитику и получила рекомендацию – набраться терпе�ния и предоставить Стасу самому разобраться в ситуации. Однако Катя решила доказать мужу, что его друг безнадежен, и спровоцировала его срыв. Но Катя не предполагала, что последствия ее поступка станут роковыми для ее семьи…



Друг детства слушать на видеосервисе Wink.