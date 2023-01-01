Древняя Русь. От Рюрика до Батыя. Дмитрий Goblin Пучков,Клим Жуков (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Книга посвящена одному из самых обсуждаемых и спорных периодов российской истории. Клим Жуков, военный историк-медиевист и исторический реконструктор, освещает важнейшие события в формировании Древнерусского государства, от основания Киевской Руси до монгольского нашествия: собирание русских земель, преодоление княжеских распрей и феодальной раздробленности – не забывая про описания битв и «остросюжетных» политических интриг. Кто и для чего на самом деле «призвал» Рюрика? Правда ли, что название племени «русы» пришло из иранского языка? Кто сделал Киев матерью городов русских? Кому выгодно приумножать численность монгольского войска?



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