Древняя Русь. История в рассказах для школьников. Дмитрий Емец (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга рассказывает о далеких временах Киевской Руси. О жизни девочки Весеи из племени полян, о судьбе проданного в рабство мальчика Бакуни, о мужественном кузнеце Молчане, жадном купце Паслее и многих-многих других. О том, как жили в старину знатные князья и обычные люди, как работали и отдыхали, путешествовали и воевали, как их трудами и заботами превращалась Киевская Русь в большое сильное государство. Взяв за основу знаменитую летопись XII века «Повесть временных лет», известный писатель Дмитрий Емец в коротких, увлекательных новеллах пересказывает историю становления Русского государства.



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