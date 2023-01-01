Древняя Российская история. Михаил Ломоносов (книга, 2021) слушать онлайн

Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) был не только гениальным физиком, химиком и астрономом, но и выдающимся отечественным историком, одним из первых выступивший против норманизма и проповедуемого немецкими историками учения о «неисторичности русского народа». Ломоносов считал, что славянский �«язык и народ простираются в глубокую древность», славяне жили четыре тысячи лет назад на берегах Средиземного моря и участвовали в Троянской войне, после которой и расселились по Европе. Подробнее об этом он рассказывает в «Древней российской истории».



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