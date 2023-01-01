Древний Китай 2 (книга, 2020) слушать онлайн

И снова древний Китай, только на этот раз, Чевостик и дядя Кузя отправятся не в такое далeкое прошлое, как первый раз, а в 14 век. В Европе этот период назывался средневековьем. Вместе с Чевостиком маленькие слушатели совершат увлекательную прогулку по улицам и набережной большого города, узнают, к�акие лакомства можно было отведать в ту пору, какой тогда была мода, что такое акупунктура, как был устроен средневековый китайский сейсмограф и ещe о множестве других полезных вещей родом из Поднебесной.



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