Древнегреческая религия. Фаддей Зелинский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Зелинский Фаддей Францевич (1859-1944 гг.) – выдающийся ученый, филолог-классик, известный исследователь античной культуры. Его творческое наследие огромно – список научных трудов насчитывает более 800 работ. 'Древнегреческая религия' впервые была издана в 1918 году. На страницах книги автор выстроил мир доказательств, которые выведены им из тезиса: 'Античная религия – это и есть настоящий Ветхий Завет нашего христианства'.



Древнегреческая религия слушать на видеосервисе Wink.