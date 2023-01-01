WinkАудиокнигиДревнегреческая религия. Фаддей Зелинский
Древнегреческая религия. Фаддей Зелинский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература515 мин12+
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Сюжет
Зелинский Фаддей Францевич (1859-1944 гг.) – выдающийся ученый, филолог-классик, известный исследователь античной культуры. Его творческое наследие огромно – список научных трудов насчитывает более 800 работ. 'Древнегреческая религия' впервые была издана в 1918 году. На страницах книги автор выстроил мир доказательств, которые выведены им из тезиса: 'Античная религия – это и есть настоящий Ветхий Завет нашего христианства'.
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