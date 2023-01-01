Дресс-код летучей мыши. Дарья Донцова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кристина Барсова, лучшая подруга детства Степаниды Козловой, живет в старинном доме. Все жители деревни обходят его стороной, ведь местная легенда гласит, что в одной из комнат особняка пропадают люди. А вот Барсовы не суеверны. Степанида тоже не верила в предание, не верила до того страшного утра, когда Кристина бесследно исчезла из той самой комнаты. Родители уверены, что их дочь после скандала с женихом уехала в санаторий. У Козловой же неспокойно на душе, она понимает: что-то случилось, и начинает искать подругу. Но беда не приходит одна! Вскоре отец Кристи попадает с отравлением в больницу, а потом жених погибает в аварии. И постепенно разматывается клубок грязных тайн. И многие «праведники» на деле оказываются о-го-го какими грешниками.



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