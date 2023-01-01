Драйв. Что на самом деле нас мотивирует. Дэниел Пинк. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Драйв» Дэниэла Пинка — результат исследований человеческой мотивации, которые велись несколькими поколениями ученых на протяжении 40 лет. Это книга-провокация, в которой сталкиваются новейшие социологические данные и привычные, старинные методы управления бизнесом. Дэниэл Пинк объясняет, как менялась мотивация в операционной системе человеческого сознания, что она представляет собой сейчас, как ее приложить к практике менеджмента. Он отвечает на вопросы «Что нас мотивирует на самом деле?«, «Почему на человечество больше не действует вознаграждение в виде денег?», «Какова эффективность метода кнута и пряника?». В фокусе внимания автора — три истинных элемента нашего вдохновения. Автономия. Мастерство. Целеустремленность.



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