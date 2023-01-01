Дракона не видали?. Mike The (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Каковы шансы встретить в сибирской тайге огнедышащего дракона? Выжить на войне, когда вокруг твоего окопа рвутся вражеские снаряды? Вылечиться от хронических хворей в больнице, полной призраков? Изменить жизнь так кардинально, чтобы в одночасье стать собственной противоположностью? Даже самая натуральная блондинка втайне догадывается, что теория вероятности – штука забористая, и расклад получится несколько сложнее, чем просто 50 на 50. А писатель Mike The знает это наверняка. Ничуть не проще определить, как сильно в этом сборнике фантастика переплетается с реальностью. Но то, что героев рассказов на каждом шагу поджидают опасные и удивительные приключения – это сто процентов! Фонограмма может содержать нецензурную брань, лучики добра и следы орехов.



Дракона не видали? слушать на видеосервисе Wink.