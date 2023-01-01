Дракон восточного моря. Книга 3. Каменный Трон. Елизавета Дворецкая
Wink
Аудиокниги
Дракон восточного моря. Книга 3. Каменный Трон. Елизавета Дворецкая

Дракон восточного моря. Книга 3. Каменный Трон. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези, Русская литература749 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Каменный Трон – исполинское кресло из камня, с которого когда-то сам бог Луг озирал подвластные ему Зеленые острова. Но теперь Каменный Трон свободен, а у подножия его кипит борьба: заморские пришельцы и местные уроженцы, обычные люди и бессмертные жители Иного мира сражаются за обладание островами. У ступеней Каменного Трона встречаются Бьярни, бывший сын рабыни, а ныне внук короля Миада, и Торвард конунг, которому Бьярни должен мстить за гибель братьев. Казалось бы, на Зеленых островах Бьярни добился всего – славы, почеты, военных побед, любви прекрасных женщин. И в тот миг, когда он уже ставит ногу за ступеньку священного трона, приходит время ответить себе: этого ли он хотел? Или то, чего он искал за морями, и раньше было с ним?

Дракон восточного моря слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг