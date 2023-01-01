Дракон восточного моря. Книга 3. Каменный Трон. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Каменный Трон – исполинское кресло из камня, с которого когда-то сам бог Луг озирал подвластные ему Зеленые острова. Но теперь Каменный Трон свободен, а у подножия его кипит борьба: заморские пришельцы и местные уроженцы, обычные люди и бессмертные жители Иного мира сражаются за обладание островами. У ступеней Каменного Трона встречаются Бьярни, бывший сын рабыни, а ныне внук короля Миада, и Торвард конунг, которому Бьярни должен мстить за гибель братьев. Казалось бы, на Зеленых островах Бьярни добился всего – славы, почеты, военных побед, любви прекрасных женщин. И в тот миг, когда он уже ставит ногу за ступеньку священного трона, приходит время ответить себе: этого ли он хотел? Или то, чего он искал за морями, и раньше было с ним?



Дракон восточного моря слушать на видеосервисе Wink.