Дракон восточного моря. Книга 2. Крепость Теней. Елизавета Дворецкая
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Дракон восточного моря. Книга 2. Крепость Теней. Елизавета Дворецкая

Дракон восточного моря. Книга 2. Крепость Теней. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези, Русская литература699 мин16+

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Сюжет

Торвард конунг, несущий в себе тяжелое проклятье, постоянно ищет сражений, чтобы дать выход духу разрушения, который в нем живет. Но чем сильнее он желает смерти, тем труднее его убить – такова двойная суть его проклятья. Прибыв на Зеленые острова, он одерживает несколько побед, чуть не гибнет в схватке с великаншей, а потом находит на одном из островов Крепость Теней – древний курган, таящий проход в Иной мир. Проникнув внутрь, Торвард видит меч по имени Каладболг – Созидающий Земли, принадлежащий Боадагу, местному божеству и королю Иного мира. И Торварду не миновать столкновения с Боадагом – Красный Король Холмов в том и в этом мире неотступно преследует Элит, подругу Торварда, заключающую в себе дар священной власти над островом старого короля Миада.

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