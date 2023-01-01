Дракон восточного моря. Книга 1: Волк в ночи. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Торвард, конунг фьяллей, проклят своей женой – богиней острова Туаль. Ни одно его желание не может исполниться. Но колдунья Хердис, мать Торварда, успела дополнить проклятье: сильнее всего ее сын будет желать смерти. И теперь Торвард ищет гибели в битве – и остается жив даже в самых жестоких се�чах. Но если найдет Торвард девушку, которая не испугается его, то проклятье исчезнет. Но теперь Торварда боятся даже собственные воины.



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