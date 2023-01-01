Дракон… и ее ректор. Нинель Нуар
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Дракон… и ее ректор. Нинель Нуар

Дракон… и ее ректор. Нинель Нуар (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фэнтези16+

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Сюжет

«Дракон… и ее ректор» – фантастический роман Нинель Нуар, жанр магический детектив, юмористическое фэнтези, любовное фэнтези. Волна жестоких бессмысленных убийств захлестнула Вальбург. Единственная зацепка, чудом полученная полицией – значок студента Техномагической академии. Мне придется притвориться студенткой-первокурсницей, найти маньяка, не выдать себя… ах да, и ни в коем случае не влюбиться в ректора!

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Жанры
Фэнтези

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