Дракон… и ее ректор. Нинель Нуар (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Дракон… и ее ректор» – фантастический роман Нинель Нуар, жанр магический детектив, юмористическое фэнтези, любовное фэнтези. Волна жестоких бессмысленных убийств захлестнула Вальбург. Единственная зацепка, чудом полученная полицией – значок студента Техномагической академии. Мне приде�тся притвориться студенткой-первокурсницей, найти маньяка, не выдать себя… ах да, и ни в коем случае не влюбиться в ректора!



Дракон… и ее ректор слушать на видеосервисе Wink.