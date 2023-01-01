Драгоценный меч Ким Чен Ына. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал ядерную программу Пхеньяна «драгоценным мечом», призванным защитить КНДР от агрессии. С телеэкранов мира не сходит пухлое лицо великого вождя Северной Кореи. Ким Чен Ын бесконечно улыбается и раздает указания своим подчиненным. Или наслаждается видом стремительно взлетающей в небо ракеты и вяло хлопает в ладоши. Многое в его жизни – загадка. Начиная с того, что никто не знает точной даты и места рождения Ким Чен Ына. Впрочем, вся история Северной Кореи полна невероятных мифов… В новой аудиокниге, записанной на студии «Ардис», Леонид Млечин рассказывает о династии Кимов, которые правят своей страной уже в третьем поколении.



Драгоценный меч Ким Чен Ына слушать на видеосервисе Wink.