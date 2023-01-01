Драгоценная Сокровищница Дхармадхату. Гимн пробужденного ума. Лонгчен Рабджам
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Драгоценная Сокровищница Дхармадхату. Гимн пробужденного ума. Лонгчен Рабджам

Драгоценная Сокровищница Дхармадхату. Гимн пробужденного ума. Лонгчен Рабджам (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература124 мин12+
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Сюжет

Лонгчен Рабджам (1308–1363) единогласно признан самым реализованным и эрудированным Мастером за всю многовековую историю тибетской традиции Ньингма, и в частности Дзогчен, учений Великого Совершенства. Собрание его трудов насчитывает более 270 текстов, однако большая их часть была потеряна на протяжении веков. К счастью, до нас дошли самые значительные и выдающиеся произведения Лонгченпы. «Семь Сокровищниц Лонгченпы» (Лонгчен Дзодун) являются воплощением его реализации учений Великого Совершенства. «Сокровищница Дхармадхату» – самый выдающийся текст из этих Семи Сокровищниц – шедевр из шедевров, копия его духовной реализации. Данная книга переведена с тибетского Ламой Сонам Дордже во время одного из трехлетних ретритов в Непале и позже им озвучена.

Драгоценная Сокровищница Дхармадхату слушать на видеосервисе Wink.

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