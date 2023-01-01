Дожим клиента: 28 способов продавать день в день. Владимир Якуба (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Как часто вы видите в своих финансовых отчетах суммы с шестью и более нулями? Скорее всего, это было давно и неправда. Значит, пришло время учиться продавать больше, быстрее и эффективнее. А точнее, с первого звонка. Вспомните, сколько времени проходит у вас между первым контактом с клиентом и заключением сделки. В зависимости от сферы работы считается удачным, если сделка заключена в период от двух недель до трех месяцев. В этой книге собраны способы продавать день в день. С примерами, скриптами разговоров, действующими способами дожима покупателей. Если вас смущает слово «дожим», то можете не волноваться. Под ним подразумевается всего лишь максимально успешное воздействие на клиента. При этом никакие нормы морали и законодательства не нарушаются. Вы научитесь брать своим обаянием, умением договариваться, грамотно проводить встречи и получать от человека то, что вам нужно. Успехов вам в продажах! 3-е издание.



Дожим клиента: 28 способов продавать день в день слушать на видеосервисе Wink.