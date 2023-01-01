WinkАудиокнигиДождь. Андре�й Ливадный
Дождь. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика101 мин12+
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Сюжет
«Дождь» – фантастическая повесть Андрея Ливадного, эпизод пятьдесят девятый, основное время действия 3875 – 3990гг., цикл «История Галактики», жанр боевая фантастика, космическая фантастика. Потерянная колония времен Великого Исхода. Еще одна страница истории освоения дальнего космоса. Ещe одна планета, где страх восстания машин стал навязчивым, а люди стремятся уничтожить всех киборгов.
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