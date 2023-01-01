Доверься мне. Тори Озолс (книга, 2020) слушать онлайн

Что может быть хуже для оборотня, чем потерять себя? Стать никем. Ни оборотень, ни человек. Она научилась бороться за свое место в мире оборотней. Стала важной частью его. Желанной в любой стае, не принадлежа ни одной. Не имея ни семьи, ни друзей. Отталкивая любого, кто приблизится слишком близко. И с�нова новая стая, где альфа предлагает ей стать частью их большой семьи. И снова она готова отказаться. Но что-то поменялось на этот раз. Бета стаи… Такой притягательный, ласковый… Ее сердце замирает от его улыбки. И ее мертвый, казалось, зверь оживает. Тянется к нему, желает его.



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