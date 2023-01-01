Достойный высший суд. Лия Арден (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ойро нашла семью, но ей предстоит вернуть своего друга Дарена, который остался в плену у младшего принца Каидана. Но теперь девушке следует действовать осторожнее, чтобы случайно не развязать войну. Ойро узнает множество секретов своей семьи и тайну Первого. Тайну, с которой нынешнему поколен�ию потомков придeтся как-то справиться, потому что грядущая угроза страшнее возможной войны с Каиданом. Против этого врага все страны одинаково беззащитны. «Продолжение истории – это как возвращение домои



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