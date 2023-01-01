Достойная. Как поверить в себя и изменить свою жизнь. Джейми Керн Лима. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Вы когда-нибудь отказывались от предложенных жизнью шансов, потому что сомневались в себе? Вам хоть раз казалось, что успех — это для особенных, а вы недостаточно хороши, умны, красивы? Если да — это саммари для вас.



Основательница IT Cosmetics, первая женщина на посту гендиректора крупнейшей косметической компании L’Oreal Джейми Керн Лима рассказывает о том, как научиться себя любить. «Достойная» — это путеводитель по осознанию собственной ценности, полный конкретных упражнений, психологических практик и вдохновения.



Достойная слушать на видеосервисе Wink.