Достоевский Ф.М. Записки из подполья. Скверный анекдот в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Дмитрия. Федор Достоевский,Дмитрий Быков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вашему вниманию предлагаются два произведения Фeдора Михайловича Достоевского – «Записки из подполья» и «Скверный анекдот» – в исполнении Дмитрия Быкова. Повествование в «Записках» ведeтся от лица бывшего чиновника, который проживает в Петербурге. Владимир Набоков, в целом неодобрительно относившийся к творчеству Достоевского, писал про повесть: «Здесь ярчайшим образом представлены темы Достоевского, его стереотипы и интонации. Это квинтэссенция достоевщины». Рассказ «Скверный анекдот» написан в сатирическом ключе с элементами гротеска. Атмосфера произведения напоминает дурной сон, в котором, при желании, можно найти важные психоаналитические мотивы. В аудиокнигу также включена лекция – увлекательный рассказ Дмитрия Быкова о прочитанных произведениях.



Достоевский Ф слушать на видеосервисе Wink.