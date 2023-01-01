Дорожная карта шоураннера. Нил Ландау (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга-бестселлер от сценариста, продюсера, драматурга и профессора кафедры сценарного мастерства Нила Ландау. Признанное лучшим на сегодняшний день руководство по созданию и продвижению телевизионных сериалов, полное пошаговых советов. Путеводитель по миру телевидения для шоураннеров сопровождается интервью с талантливыми сценаристами, работающими на современном телевидении. Книга станет полезным помощником в работе над сценариями многосерийных телевизионных фильмов. Книга озвучена с помощью искусственного интеллекта.



Дорожная карта шоураннера слушать на видеосервисе Wink.