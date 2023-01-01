Дороже золота. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

23-летняя Нина Фролова жила на содержании у бизнесмена Александра. Несколько лет назад он спас ее от слепоты, дал деньги на операцию. Теперь выяснилось, что у Александра рак, жить ему осталось недолго. Неожиданно Александр предложил Нине выйти за него замуж, чтобы она могла получить в наследство весь его капитал. Но Нина не могла этого сделать, она любила Максима и тайком от Александра встречалась с ним. Вскоре выяснилось, что Максим –сын Александра, и он не любил Нину, а хотел отомстить отцу, который лишил его наследства. Нина бросила Максима, но и с Александром не могла больше жить. Позже Максим попытался вернуть Нину, объяснил, что неожиданно для себя полюбил ее. Но Нина не поверила Максиму. Вскоре она узнала, что Максиму удалось завоевать прощение и доверие отца. Нина начала мечтать о счастливом воссоединении с Максимом, но подслушала разговор Максима с отцом. Александр говорил, что оставит деньги Максиму только в том случае, если он женится на Нине. Когда Александр скончался, Максим сразу предложил Нине выйти за него замуж. Нина отказалась, так как была уверена, что Максим не любил ее, ему по –прежнему нужны были только деньги отца. В конце концов, Максиму удалось убедить Нину в своих чувствах, правда, для этого ему пришлось отказаться от богатого наследства.



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