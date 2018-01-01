Дороже жизни. Дана Стар (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Даны Стар – «Дороже жизни». Книга прочитана популярным артистом и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. Ему плевать на всe. Он живeт в кайф, от души наслаждаясь беззаботной жизнью, разбрасываясь деньгами папочки-олигарха направо и налево. Но как повернeтся его судьба, если в один миг он, находясь в алкогольном опьянении за рулeм, совершит страшный поступок? Искалечит жизнь невинному человеку… Девушке. Которая по его вине станет на всю жизнь прикована к инвалидному креслу, у которой он отнимет всe. Еe надежду, еe мечты, еe будущее. А сам… сам скроется с места преступления. Demian Внимание! 18 Грубо, эмоционально, аморально! Эротика, нецензурная лексика! Содержит нецензурную брань. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



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