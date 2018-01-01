Дорогой несбывшихся снов. Елена Обухова,Наталья Тимошенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет двенадцатую книгу «Дорогой несбывшихся снов» популярной серии Лены Обуховой и Натальи Тимошенко «Нормальное аномальное». Ночная дорога приводит Войтеха и его друзей в заброшенный дом посреди леса. Только свет в окне второго этажа намекает на то, что здесь ждут гостей. И хотя хозяев не видно, кто-то всеми силами удерживает нечаянно забредших на огонек путников. Смерть уже расставила свои ловушки, но станет ли это место их последним пунктом назначения? Как найти выход, если ты уже в чистилище и настала пора искупить свои грехи? Войтех Дворжак всегда знал, что когда-нибудь ему будет предъявлен счет за однажды сделанный выбор. И этот момент наконец настал. ©



Дорогой несбывшихся снов слушать на видеосервисе Wink.