Дорогой. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Дорогой. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Дорогой. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Год назад муж Татьяны Родионовой лишился работы. Кирилл Родионов – инженер высокой квалификации – работал на строительстве крупного объекта. Но строительство закончилось, а нового не предвиделось. Кирилл предлагал Татьяне переехать вместе в руководством строительной компании в другой город, где ему обещали и новую работу, и достойную оплату, но она была категорически против. Здесь они были уважаемыми людьми со связями и положением, а на новом месте все пришлось бы начинать сначала. Но Кириллу так и не удалось найти достойную работу, а выходить на низкооплачиваемую Кирилл не хотел. Татьяна вынуждена была работать за двоих. Однажды к ней с претензией на качество работ пришел рассерженный клиент, в котором Татьяна узнала давнего знакомого – директора банка Михаила. Он был представителем той местной «элиты», в которой когда-то были и Родионовы. Татьяна мечтала вернуться к прежней жизни, поэтому с радостью приняла приглашение Михаила поужинать в ресторане. Михаил начал ухаживать за Татьяной, и ей это очень понравилось. Однажды Татьяна, обманув мужа, отправилась с Михаилом в ресторан, и встретила там Кирилла с другой женщиной. Она возмутилась предательством мужа. Но Михаил успокоил её, сказав, что не видит в супружеской измене ничего страшного. Это же просто развлечение… Татьяна понимает, что и по отношению к ней у Михаила не было никаких серьезных намерений. С ней он тоже хотел лишь развлекаться. И из-за этого она теперь теряет мужа. Татьяна потребовала объяснений от Кирилла и он привёз Татьяну в офис, где работала та самая женщина – Людмила, которая была с Кириллом в ресторане. Оказывается, что пока Татьяна была увлечена Михаилом, Кириллу предложили отличную работу. А Людмила – коллега Кирилла по предыдущему проекту и нынешний бизнес-партнер. Кирилл пообещал Татьяне, что скоро они снова смогут жить, как прежде – со «светскими» развлечениями и дорогими нарядами. Но Татьяна понимает, что все эти «развлечения» ей больше не нужны. Она хочет родить ребенка.

Дорогой слушать на видеосервисе Wink.

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