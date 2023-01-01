Дорог уж пройдено немало…. Владимир Малышев
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Дорог уж пройдено немало…. Владимир Малышев

Дорог уж пройдено немало…. Владимир Малышев (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Поэзия, Современная проза12+

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Сюжет

Владимир Сергеевич Малышев родился в ноябре 1949года и сочинял стихи с детства. Это увлечение он пронес через всю жизнь, сочетая его с большой ответственной работой, которую выполняет всю жизнь: директор Госфильмофонда РФ, заместитель министра культуры России, ректор ВГИКа, автор сценариев и продюсер фильмов. В своей новой книге автор собрал не только стихотворные опыты, но и свои эссе и рассказы.

Дорог уж пройдено немало… слушать на видеосервисе Wink.

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