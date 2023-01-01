Дорог уж пройдено немало…. Владимир Малышев (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Владимир Сергеевич Малышев родился в ноябре 1949года и сочинял стихи с детства. Это увлечение он пронес через всю жизнь, сочетая его с большой ответственной работой, которую выполняет всю жизнь: директор Госфильмофонда РФ, заместитель министра культуры России, ректор ВГИКа, автор сценариев и п�родюсер фильмов. В своей новой книге автор собрал не только стихотворные опыты, но и свои эссе и рассказы.



Дорог уж пройдено немало… слушать на видеосервисе Wink.