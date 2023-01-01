Донни Браско: моя тайная жизнь в мафии. Правдивая история агента ФБР Джозефа Пистоне. Джозеф Пистоне,Ричард Вудли (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Агент ФБР Джозеф Д. Пистоне, изображающий из себя преступника по имени Донни Браско, провел самую дерзкую операцию в истории ФБР, работая под прикрытием шесть лет, чтобы проникнуть в самые закрытые круги мафии. Теперь его незабываемый рассказ оживляет весь мафиозный мир – их кодекс чести и пр�едательство, их жен, подруг и любовниц, их расточительные траты и грязные дела. Джозеф Пистоне раскрывает все невероятные аспекты ревниво охраняемого мира, в который он проник, и рисует леденящую кровь картину того, что такое мафия, что они делают и что она означает в современной Америке. Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань



Донни Браско: моя тайная жизнь в мафии слушать на видеосервисе Wink.