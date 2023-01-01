Домой. Н. Телешов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Маленький Сeмка, одиннадцатилетний сын переселенцев в Сибирь, умерших в дороге от тифа, сбегает из барака, чтобы вернуться домой в село Белое. Люди помогают ему: указывают дорогу, кормят, переправляют через реку. По пути Сeмка прибивается к пожилому беглому каторжнику, которого зовeт дедушкой. Оба мечтают, как перевалив через Уральские горы, придут в Расею…



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