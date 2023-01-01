Домоводство с Машей Трауб. Маша Трауб (книга, 2024) слушать онлайн

Известная писательница Маша Трауб написала для детей, а также их их родителей энциклопедию по домоводству. В ней не только вязание, шитье, укладывание плитки и создание поделок, но и волшебство домашнего уюта! Каждому из нас, с самого детства и до глубокой старости, важен дом. Дом, в который мы приходим из детского сада и школы, возвращаемся с работы и из дальнего путешествия. Дом знает все наши горести и радости, может быть, поэтому всегда хочется, чтобы он был теплым, уютным и красивым. И сделать свой дом таким дано каждому. Известная писательница Маша Трауб поможет поверить в себя и взяться за свой дом обеими руками, да еще привлечь к этому детей. Она щедро делится своими находками: как класть плитку, раскрашивать стены и мебель, шить, вязать, а заодно любить и воспитывать детей, помнить о своих корнях и не забывать бабушкины заветы.





Домоводство с Машей Трауб слушать на видеосервисе Wink.