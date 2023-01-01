Домострой. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«ДОМОСТРОЙ» – знаменитый памятник русской литературы XVI века – тщательно разработанный свод правил общественного, религиозного и семейно-бытового поведения, в котором содержатся советы и наставления на все случаи жизни: от правил поведения в церкви до правил поведения за столом, от отношений между членами семьи до рецепта приготовления пива. По мнению филологов, текст «Домостроя» – результат длительного коллективного творчества, начатого еще в XV в. в Великом Новгороде. Некоторые исследователи приписывают авторство протопопу Сильвестру, священнику Благовещенского собора в Кремле, сподвижнику молодого Ивана Грозного. Однако, скорее всего, Сильвестр был лишь составителем и редактором «Домостроя». В наши дни отношение к «Домострою» противоречиво. Одни считают его символом косности, самоуправства, варварства семейных порядков, другие видят в нем поэтизированный образ «древнего благочестия», основы религиозной, нравственной жизни русского народа, верное руководство для спасения семьи, общества и государства. В любом случае «Домострой» является важнейшим источником сведений о социальном укладе, повседневной жизни, нравственных ценностях наших предков, позволяет заглянуть в многоцветный, сложный, загадочный мир русского Средневековья.



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