Доминион. История об одной революционной идее, полностью изменившей западное мировоззрение. Том Холланд (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Почти весь набор наших ценностей, например человеческое равенство и достоинство, забота о слабых, осуждение рабства, жестокости и угнетения, имеет чисто христианское происхождение. Том Холланд отправит нас в путешествие по истории, чтобы показать, как многовековое развитие христианской идеи оставило неизгладимый след в сегодняшнем мире и какие аспекты христианской истории лежат в основе тех самых ценностей, с которыми мы сталкиваемся каждый день. «Доминион» поместит историю о том, как мы стали такими, какие мы есть, и почему мы думаем так, как мы думаем,– в самый широкий исторический контекст. Читатель оценит, насколько новы и сверхъестественны были христианские учения, когда они впервые появились в мире и сможет наблюдать за развитием революционной идеи от Святого Михаила до #MeToo . Том Холланд – прекрасный рассказчик. Слова, которые он сплетает воедино, увлекательны и живы. Можно подумать, что история будет скучной или однообразной, но он показывает, насколько реальность порой интереснее и удивительнее, чем вымысел. Книга озвучена с помощью искусственного интеллекта.



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